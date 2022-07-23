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    Sancaktepe'de yangınla mücadele için ekipler sahaya indi

    Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan orman yangınlarına önlem olarak ormanlık alanlarda denetim gerçekleştirildi.
    • İHA
    • 23.07.2022 - 15:35
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    Sancaktepe'de yangınla mücadele için ekipler sahaya indi

    Yurt genelinde orman yangınlarıyla mücadele için çalışmalar devam ediyor.

    İstanbul Valiliği tarafından alınan karar ile 5 Temmuz 2022 - 31 ile Temmuz 2022 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

    İstanbul Sancaktepe'de bulunan Aydos Ormanında ekipler tarafından denetim gerçekleştirildi.

    Vatandaşlar uyarıldı

    Denetim kapsamında ormanda piknik yapan vatandaşların ateş yakıp yakmadıkları kontrol edildi.

    Öte yandan vatandaşlara piknik ve mesire alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yürüyüş faaliyetlerinde bulunmanın serbest olduğu hatırlatılarak, orman yangıları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

    Sancaktepe'de yangınla mücadele için ekipler sahaya indi VİDEO

    Sancaktepe de yangınla mücadele için ekipler sahaya indi #1

    "Bizler de etrafa pislik atanları uyarıyoruz"

    İHA'nın aktarımına göre; Denetimlerden memnun kaldığını ifade eden Engin Erdem, “Güvence altında olduğumuzu hissediyoruz bu şekilde, memnun kaldık. Bizler de etrafa pislik atanları uyarıyoruz genellikle, paralı olan ormanlara gelmemiz daha tercihi oluyor. Çünkü daha güvenli oluyor, sessiz olmasından daha çok güvenli olduğu için tercih ediyoruz. Arkadaşlarla bir hafta sonu gelelim dedik sizleri de görünce memnun olduk” dedi.

    Sancaktepe de yangınla mücadele için ekipler sahaya indi #2

    Sancaktepe de yangınla mücadele için ekipler sahaya indi #3


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