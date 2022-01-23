Sancaktepe’de buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü boş arsaya düşerek yan yattı. 25 yolcu yara almadan kurtuldu. Yolcular otobüs şoförüne tepki gösterdiler.

İstanbul Sancaktepe ilçesi Abdurrahmangazi Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi'nde saat 22:00 sıralarında İzmir’den İstanbul’a gelen Mercedes marka yolcu otobüsü buz tutan caddeden yokuş aşağı inerken kayarak arsaya düştü.

YARALANAN OLMADI

İçinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs arsada yan yattı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otobüsteki yolcular kazadan burunları dahi kanamadan kurtuldu. Kazayı gören ve duyan meraklı vatandaşlar olay yerine geldi. Buz tutan cadde belediye ekipleri tarafından yeni bir kazanın gerçekleşmemesi için tuzlandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Sancaktepe'de yolcu otobüsü yan yattı VİDEO

"İNSANLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI"

Kaza yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Kaan Uzun, “Zaten belliydi, yani burada bile ters yoldan girdi. Yolcuları otobanda bırakıp mahalle arasından girmeye çalıştı, insanların hayatını riske atmasın. Bu hava şartlarından dolayı zaten terse girmiş ve bütün herkese selektör yapa yapa geliyor. İnsanların hayatını tehlikeye attı. Yokuş olduğunu bile bile öndeki arabaya vurduğu halde bile bastı gaza gitti. Yolcular da uyardı zaten. Otobüste herkes rahatsızdı fakat adam anlamadı. Aşağı doğru indi, görüyorsunuz zaten. Yaralımız yok çok şükür.” dedi.



