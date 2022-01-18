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- Sancaktepe'deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
Sancaktepe'deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
Hurda yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından görüntülenirken, kamyon şoförü tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.
- DHA
- 18.01.2022 - 09:54
- Güncelleme : 18.01.2022 - 09:58
İstanbul'da dün öğlen saatlerinde Sancaktepe Mehmet Akif Caddesi'nde bir sürücü tarafından seyir halinde bir kamyonet görüntülendi.
Görüntülerde, 34 LPM 21 plakalı kamyonette bulunan hurda çuvallarından birinin her an düşecekmiş gibi yerinden çıktığı görülüyor.
HURDA YÜKLÜ KAMYONETTEN TEHLİKELİ GÖRÜNTÜLER
Çuvalın düşebileceğine ve trafikte oluşabilecek tehlikeye aldırmayan sürücü, yoluna devam ediyor.
Kamyonet bir süre sonra gözden kayboluyor.
Sancaktepe'deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada ViDEO