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Sancaktepe'deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Sancaktepe'deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

Hurda yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından görüntülenirken, kamyon şoförü tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.