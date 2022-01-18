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    Sancaktepe'deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

    Hurda yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu bir sürücü tarafından görüntülenirken, kamyon şoförü tehlikeye aldırmadan yoluna devam etti.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:58
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    Sancaktepe'deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada

    İstanbul'da dün öğlen saatlerinde Sancaktepe Mehmet Akif Caddesi'nde bir sürücü tarafından seyir halinde bir kamyonet görüntülendi.

    Görüntülerde, 34 LPM 21 plakalı kamyonette bulunan hurda çuvallarından birinin her an düşecekmiş gibi yerinden çıktığı görülüyor.

    HURDA YÜKLÜ KAMYONETTEN TEHLİKELİ GÖRÜNTÜLER

    Çuvalın düşebileceğine ve trafikte oluşabilecek tehlikeye aldırmayan sürücü, yoluna devam ediyor.

    Kamyonet bir süre sonra gözden kayboluyor.

    Sancaktepe'deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada ViDEO

    Sancaktepe deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada #1

    Sancaktepe deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada #2

    Sancaktepe deki kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada #3


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