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    Sancaktepe'deki uyuşturucu taciri şüphelisi yakalandı

    Polisin düzenlediği operasyon sonucunda bir şahsın evine yapılan aramada 762 gram uyuşturucu madde, 2 kurusıkı tabanca ve 55 mermisi, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 14:01
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 14:12
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    Sancaktepe'deki uyuşturucu taciri şüphelisi yakalandı

    Polis ekipleri İstanbul Sancaktepe'deki Safa Mahallesi'nde, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese baskın düzenledi.

    Polis ekipleri evde yaptıkları aramada; 728.2 gram bonzai, 6.30 gram skunk, 28 gram kubar, 2 adet kurusıkı tabanca ve 55 adet mermisi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.

    SİLAHLAR, POLİS MERKEZİNDE SERGİLENDİ

    Adreste bulunan E.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlar polis merkezinde sergilenirken, gözaltına alına E.D. isimli kişi emniyetteki işlemlerinin ardında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Sancaktepe deki uyuşturucu taciri şüphelisi yakalandı #1

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