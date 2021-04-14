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Sancaktepe'deki uyuşturucu taciri şüphelisi yakalandı

Sancaktepe'deki uyuşturucu taciri şüphelisi yakalandı

Polisin düzenlediği operasyon sonucunda bir şahsın evine yapılan aramada 762 gram uyuşturucu madde, 2 kurusıkı tabanca ve 55 mermisi, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.