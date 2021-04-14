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- Sancaktepe'deki uyuşturucu taciri şüphelisi yakalandı
Sancaktepe'deki uyuşturucu taciri şüphelisi yakalandı
Polisin düzenlediği operasyon sonucunda bir şahsın evine yapılan aramada 762 gram uyuşturucu madde, 2 kurusıkı tabanca ve 55 mermisi, pompalı tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.
- DHA
- 14.04.2021 - 14:01
- Güncelleme : 14.04.2021 - 14:12
Polis ekipleri İstanbul Sancaktepe'deki Safa Mahallesi'nde, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese baskın düzenledi.
Polis ekipleri evde yaptıkları aramada; 728.2 gram bonzai, 6.30 gram skunk, 28 gram kubar, 2 adet kurusıkı tabanca ve 55 adet mermisi, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirildi.
SİLAHLAR, POLİS MERKEZİNDE SERGİLENDİ
Adreste bulunan E.D. isimli şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen uyuşturucu madde ve silahlar polis merkezinde sergilenirken, gözaltına alına E.D. isimli kişi emniyetteki işlemlerinin ardında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.