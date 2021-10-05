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    Şanlıurfa Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Geçen yıl yaşanan bıçaklı kavganın duruşması için Şanlıurfa Adliyesi’ne gelen taraflar arasında, bıçaklı kavga çıktı. Taraflar arasındaki kavgayı, polis ekipleri ayırdı.
    • AA
    • 05.10.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 14:00
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    Şanlıurfa Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

    Şanlıurfa’da, geçen yıl meydana gelen bir silahlı kavganın duruşması için Şanlıurfa Adliyesi’ne gelen taraflar arasında tartışma çıktı.

    Taraflar, polis tarafından adliye binasından çıkarıldı. Adliye bahçesinde devam eden tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirine saldırdı.

    Biri bıçaklı olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kavgada, tarafları yine polis ekipleri ayırdı.

    SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

    Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Şanlıurfa Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı VİDEO

    2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

    Şanlıurfa Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı #1

    Şanlıurfa Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı #2

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    Şanlıurfa Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı #4

    Şanlıurfa Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı #5

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