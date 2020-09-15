Dolar
7.4866
0.032%
Euro
8.9082
0.2317%
Altın
1969.94
0.6874%
Borsa
1118.04
0.9708%
G. Altın
474.525
0.7974%
Bitcoin
81310.83
0.7842%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı

    Husumetli iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.09.2020 - 12:49
    • Güncelleme : 15.09.2020 - 12:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı

    Şanlıurfa Adliye Sarayı önünde, duruşmadan çıkan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.

    Tartışma tarafların yakınlarının dahil olması ile büyüyerek, kavgaya dönüştü.

    3 YARALI, 6 GÖZALTI

    Taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere götürüldü.

    Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

    Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı #1

    Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı #2

    Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı #3

    Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı #4

    Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı #5

    Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir