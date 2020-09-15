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- Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı
Şanlıurfa Adliyesi önünde kavga: 3 yaralı
Husumetli iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
- DHA
- 15.09.2020 - 12:49
- Güncelleme : 15.09.2020 - 12:49
Şanlıurfa Adliye Sarayı önünde, duruşmadan çıkan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma tarafların yakınlarının dahil olması ile büyüyerek, kavgaya dönüştü.
3 YARALI, 6 GÖZALTI
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastanelere götürüldü.
Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.