Şanlıurfa' da dini nikahlı eşi ile kayınpederini öldürdü

Şanlıurfa' da dini nikahlı eşi ile kayınpederini öldürdü

Siverek ilçesinde cinnet getirdiği belirtilen koca, eşini ve kayınpederini öldürdü, bir kişiyi de yaraladı.

Şanlıurfa'nın Siverek'e 50 kilometre uzaklıkta bulunan Bürünce kırsal Mahallesi'nde yaşayan Halim Ç., bir süre önce kavga ettiği için babasının evine giden dini nikahlı eşi Aynur Arsan'ı eve geri götürmek için kayınpederinin evine gitti.

İddiaya göre eşini eve dönmeye ikna edemeyen Halim Ç. ve aile bireyleri arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavga dönüştü.

AV TÜFEĞİYLE GİTTİ, KURŞUN YAĞDIRDI

Cinnet getirdiği belirtilen Halim Ç., yanında getirdiği av tüfeğiyle eşi Aynur, kayınpederi Hacı Arsan ve Fatih Arsan'a ateş açtı. Aynur Arsan olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 2 yaralı ise ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAYINPEDER HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olan Hacı Arsan da doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Fatih Arsan'ın ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma mahallede ve hastanede, yeni olayların yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan zanlıyı arama çalışmasını sürdürdüyor.