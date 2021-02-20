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    Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 13 tutuklama

    PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 20.02.2021 - 15:37
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    Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 13 tutuklama

    Geçtiğimiz hafta PKK/KCK/PYD/YPG üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Şanlıurfa merkezli Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul ilinin içerisinde bulunduğu 10 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Türkiye’ye illegal yollarla giriş yaptığı ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu bildirilen örgüt üyelerine yönelik operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

    Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 13 tutuklama #1

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince ceza evine gönderilirken 4’ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 13 tutuklama #2

    Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 13 tutuklama #3

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