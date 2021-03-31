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    Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

    6 ilde, 252 Jandarma Özel Harekat (JÖH) personelinin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 38 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 11:36
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    Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı

    Şanlıurfa ​İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

    6 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

    2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanması için aralarında JÖH ve keskin nişancı timlerinin yer aldığı 252 personel, Şanlıurfa'nın yanı sıra Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ve Uşak'ta 38 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

    38 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyon kapsamında 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 600 gram metamfetamin, 90 gram eroin, 173 gram esrar, 10 uyuşturucu hap, 8 kök kenevir, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 103 mermi ele geçirildi.

    Öte yandan, operasyon sırasında olası bir saldırı girişimi için keskin nişancılar, baskınların yapıldığı evleri gören hakim noktalarda önlem aldı. Şüphelilerin Şanlıurfa'ya getirilerek sorgulanacakları bildirildi.

    Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı ViDEO

    Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı #1

    Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı #2

    Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı #3

    Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı #4

    Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonu: 38 gözaltı #5

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