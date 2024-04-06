Şanlıurfa Otobüs Terminali’nde borç-alacak kavgası: 1 ölü, 2'si polis 10 yaralı Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde daha önce husumetli oldukları belirlenen ve tartışma yaşayan iki grup birbirlerine silahla karşılık verdi. Olayda 1 kişi öldü ve 2'si polis olmak üzere 10 kişi de yaralandı. Yolcuların korkuya kapıldığı kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

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DHA

Şanlıurfa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde, husumetli iki grup arasında borç-alacak nedeniyle yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si polis 10 kişi yaralandı.

Döner bıçağı, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada Halil Deveci (43) yaşamını yitirdi.

Ramazan Bayramı tatili için otobüs terminali'nde bununan yolcu ve görevliler, dün akşam saatlerinde yaşanan silahlı kavganın etkisi ile korkulu anlar yaşadı.

Tartışma ilk olarak otobüs firması yazıhanesinde çıktı

Daha önce aralarında borç-alacak meselesi yüzünden husumet bulunan iki grup arasında otobüs firması yazıhanesinde tartışma çıktı.

Kavgada döner bıçağı, sopa ve tabancalar konuştu

Çıkan tartışma kısa sürede döner bıçağı, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Tabancayla rastgele tateş açıldı

Yolcuların korkuya kapıldığı ve büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldığı olayda rastgele tabancayla ateş açılması sonucu ortalık savaş alanına döndü.

Otogar polisi müdahale etti

Otogar polisinin müdahale ettiği kavgada 2 polis memurunun da aralarında olduğu 10 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.



Sağlık ve polis ekibi olay yerine geldi

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Yaralılar hastanede

Olayda yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir kişi hayatına kaybetti

Tedaviye alınan yaralılardan Halil Deveci yaşamını yitirirken, diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Deveci’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)