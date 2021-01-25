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    Şanlıurfa'da 1 gecede 8 iş yeri soydu: Parkta yakalandı

    Bir gecede 8 ayrı iş yerini soyan Hamza İ., üzerinde çaldığı ziynet eşyaları ve paralarla parkta dolaşırken gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.01.2021 - 15:59
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 16:08
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    Şanlıurfa'da 1 gecede 8 iş yeri soydu: Parkta yakalandı

    Şanlıurfa Siverek'in Camikebir ve Haliliye Mahallelerinde 8 ayrı iş yerinin soyulduğu ihbarı yapıldı.

    İhbarlar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

    Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerlerinin aynı kişi tarafından soyulduğunu saptadı.

    13 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN YAKALANMA KARARI ÇIKTI

    Yapılan detaylı araştırmada, şüphelinin benzer suçtan çok sayıda sabıkası bulunan ve halen 13 ayrı hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı olan Hamza İ. olduğu belirlendi.

    Şanlıurfa'da 1 gecede 8 iş yeri soydu: Parkta yakalandı VİDEO

    Şanlıurfa da 1 gecede 8 iş yeri soydu: Parkta yakalandı #1

    TUTUKLANDI

    Ekipler, şüpheli Hamza İ.'yi bir parkta dolaşırken yakaladı. Gözaltına alınan ve üst aramasında çaldığı para ve ziynet eşyaları ele geçirilen Hamza İ., sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Şanlıurfa da 1 gecede 8 iş yeri soydu: Parkta yakalandı #2

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    Şanlıurfa da 1 gecede 8 iş yeri soydu: Parkta yakalandı #4

    Şanlıurfa da 1 gecede 8 iş yeri soydu: Parkta yakalandı #5

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