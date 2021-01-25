Bir gecede 8 ayrı iş yerini soyan Hamza İ., üzerinde çaldığı ziynet eşyaları ve paralarla parkta dolaşırken gözaltına alındı.

Şanlıurfa Siverek'in Camikebir ve Haliliye Mahallelerinde 8 ayrı iş yerinin soyulduğu ihbarı yapıldı.

İhbarlar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerlerinin aynı kişi tarafından soyulduğunu saptadı.

13 AYRI HIRSIZLIK SUÇUNDAN YAKALANMA KARARI ÇIKTI

Yapılan detaylı araştırmada, şüphelinin benzer suçtan çok sayıda sabıkası bulunan ve halen 13 ayrı hırsızlık suçundan da hakkında yakalama kararı olan Hamza İ. olduğu belirlendi.

Şanlıurfa'da 1 gecede 8 iş yeri soydu: Parkta yakalandı VİDEO



TUTUKLANDI

Ekipler, şüpheli Hamza İ.'yi bir parkta dolaşırken yakaladı. Gözaltına alınan ve üst aramasında çaldığı para ve ziynet eşyaları ele geçirilen Hamza İ., sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.













