- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şanlıurfa'da 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine durdurulan kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.
- İHA
- 01.06.2021 - 01:22
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kente kamyonetle yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı.
Bilgi üzerine harekete geçen ekipler belirlenen kamyoneti kontrol noktasında durdurdu. Durdurulan kamyonet dedektör köpeği "curis"in tepki vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.
DEDEKTÖR KÖPEK BULDU
Kamyonetin kasasındaki rulo kepenklerin içine gizlenen kaçak sigara paketlerini dedektör köpeği "curis" hassas burnuyla tespit etti.
10 BİN 400 PAKET KAÇAK SİGARA
"Curis"in tepki verdiği kepenkleri inceleyen polisler, kepenklerin içine zulalanmış halde 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.