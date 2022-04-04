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    Şanlıurfa’da 14 yaralıyla biten kavganın tarafları barıştırıldı

    Aralarındaki husumet nedeniyle karşı karşıya gelince kavga eden iki ailenin yakınlarından 14 kişi yaralandı. Dün gerçekleşen kavganın ardından Vali, tarafları barıştırdı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 17:52
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    Şanlıurfa’da 14 yaralıyla biten kavganın tarafları barıştırıldı

    Şanlıurfa'daki Uğurlu Mahallesi'nde husumetli iki aile arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

    Çalışkan ve Erkan aileleri arasındaki tartışmanın, ekmek fırını sırası nedeniyle ortaya çıktığı belirlendi.,

    Bir anda büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce aile tarafları da kavgaya karıştı.

    TAŞ VE SOPALARLA SALDIRI

    Yolu trafiğe kapatarak birbirine taş ve sopalar ile saldıran kalabalık, ihbarla gelen ekiplerin zırhlı araçtan biber gazı ve tazyikli su ile yaptığı müdahale ile uzaklaştırıldı. Kavgada yaralanan 14 kişi ambulanslarla götürüldükleri hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    VALİ BARIŞTIRDI

    Kavga sonrası beraberinde protokol üyeleri ile mahalleye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, husumetli Çalışkan ve Erkan ailelerinin ileri gelenleriyle bir araya geldi.

    SÜKUNET ÇAĞRISI

    Ramazan ayı dolayısıyla sükunet çağrısında bulunan Vali Erin, daha sonra aileleri barışmaya ikna etti. Barışa ikna olunmasının ardından aileler birlikte dua ederek husumeti sonlandırdıklarını ilan etti.

    Şanlıurfa’da 14 yaralıyla biten kavganın tarafları barıştırıldı #1

    Şanlıurfa’da 14 yaralıyla biten kavganın tarafları barıştırıldı #2

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    Şanlıurfa’da 14 yaralıyla biten kavganın tarafları barıştırıldı #4

    Şanlıurfa’da 14 yaralıyla biten kavganın tarafları barıştırıldı #5

    Şanlıurfa’da 14 yaralıyla biten kavganın tarafları barıştırıldı #6


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