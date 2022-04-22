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    Şanlıurfa’da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri

    Şanlıurfa’da 14 Mart'ta meydana gelen ve 15 işçinin yaralandığı servis otobüsü kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
    • 22.04.2022 - 19:22
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    Şanlıurfa’da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri

    14 Mart'ta saat 07.00 sıralarında Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 10’uncu kilometresinde yaşanan kazada, Organize Sanayi Bölgesine (OSB) işçi taşıyan İ.K.’nin kullandığı 63 S 0483 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attıktan sonra şarampole devrildi.

    Kazada servis otobüsünde bulunan 15 işçi yaralandı.

    Aniden yoldan çıkarak takla attı

    Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılırken kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

    İHA'nın aktardığına göre polis şehir kamerasına yansıyan görüntülerde, önünde başka bir aracın olduğu servis otobüsünün aniden yoldan çıktıktan sonra takla atarak şarampole devrildiği yer alıyor.

    Şanlıurfa’da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri #1

    Şanlıurfa’da 15 işçinin yaralandığı kazanın görüntüleri #2


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