Haliliye'de zehirli ot yiyen koyunlar, can çekişerek yere yığıldı. Yetkililer, Zilasur adlı bitkinin hayvanların telef olmasına yol açtığını belirledi.

Şanlıurfa’da yürek sızlatan görüntüler kayda geçti.

Haliliye ilçesine bağlı kırsal Dağeteği Mahallesi'nde , sabah saatlerinde koyunlarını otlatmak için kırsala götüren çoban, koyunlarının iddiaya göre, yörede Zilasur diye adlandırılan otla beslendiğini gördü.

CAN ÇEKİŞEREK YERE YIĞILDILAR

Bu sırada koyunlarının bir anda can çekişerek yere yığıldığını gören çoban, durumu Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri ile veterinerliğe bildirdi.

Şanlıurfa'da 150 koyun, yediği zehirli bitkiden telef oldu VİDEO

ZEHİRLİ OT YEDİLER

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, koyunların yörede Zilasur diye adlandırılan ot ile beslenerek zehirlendiğini belirledi.