Şanlıurfa'da 154 çalıntı motosiklete el konuldu

Şanlıurfa'da piyasa değeri 700 bin lira olan 154 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan motosikletlerin kırsal bölgelerde satıldığına yönelik ihbar aldı. Ekipler, aldıkları ihbar üzerine çalışma başlattı.

PİYASA DEĞERİ 700 BİN LİRA

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5 günlük denetim ve baskınlarda polis, 4 bin motosiklet sorgulaması yaptı.

Yapılan çalışmada, şase numarası silinmiş farklı tarihlerde çalıntı olarak araması bulunan ve piyasa değeri 700 bin lira olan 154 motosiklet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







111 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Yapılan denetimlerde ayrıca kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uygulandı.

Bazı motosikletler ise trafikten men edildi. 111 kişi hakkında da adli işlem uygulandı.



