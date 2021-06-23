Şanlıurfa'da 17 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Şanlıurfa'da 17 yaşındaki Elif'in ölümüne neden olan sürücüye tahliye

Üniversite hazırlığı için gittiği dershaneden dönerken kendisine çarpan araç nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki Elif'in katili, tahliye edildi.

Şanlıurfa'daki Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak’ta bir trafik kazası meydana geldi.

Kazada, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp eve dönen 17 yaşındaki lise öğrencisi Elif Bereket hayatını kaybetti.

Karşıdan karşıya geçmek istediği sırada şoför Ali Badıllı'nın kullandığı otomobil çarpması sonucu 67,5 metre sürüklenen Elif Bereket, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAZANIN ARDINDAN TUTUKLANDI

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü Ali Badıllı, olaydan iki gün sonra polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

9 YILA KADAR DAVA AÇILDI

Hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Badıllı, 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasına tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada mütalaasını veren savcı, delil ve raporlar doğrultusunda sanığın taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğini, maktulün ise alt düzeyde tali kusurlu bulunduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

TUTUKLU KALDIĞI SÜRE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU: TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti de yaptığı değerlendirmenin ardından Ali Badıllı’ya 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Heyet, Badıllı'nın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye etti.

























