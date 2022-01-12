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Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü, JASAT tarafından yakalanarak, cezaevine gönderildi.