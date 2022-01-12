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    Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı

    Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü, JASAT tarafından yakalanarak, cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 12.01.2022 - 16:52
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    Şanlıurfa'da 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı

    Şanlıurfa'nın Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun (26) ilçe merkezinde gizlendiği bilgisine ulaştı.

    17 YIL HAPİS CEZASI VARDI

    17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü, operasyonla yakalandı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Gözaltına alınan E.U, cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa da 17 yıl kesinleşmiş cezası olan hükümlü yakalandı #1


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