Şanlıurfa’da 18 'torbacı' operasyonla yakalandı

'Torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ‘torbacı’ diye tabir edilen satıcılara yönelik operasyon düzenledi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, şüphelilere ait evlerin kapıları koçbaşıyla kırılarak açıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 150 gram metamfetamin, 110 gram eroin, 50 gram bonzai, 3 hassas terazi ile bin 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





























