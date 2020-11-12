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Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Evren Öcal da hayatını kaybetti.