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    Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

    Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Evren Öcal da hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 04:26
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    Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

    Diyarbakır’daki koşularda at binen ve Pınarbaşı isimli safkanla da koşu kazanan apranti İsmail Çizik'in ardından diğer araç sürücüsü Evren Öcal’ın(33) da hayatını kaybettmesiyle kazada aşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

    Kazada ağır yaralanan Çizik’in amcası Aydın Çizik’in tedavisi ise sürüyor.

    Şanlıurfa da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü #1

    Şanlıurfa da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü #2

    Şanlıurfa da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü #3

     

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