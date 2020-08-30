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Şanlıurfa'da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, karşı yola düşerek başka bir otomobilin altında kaldı ve yaşamını yitirdi.