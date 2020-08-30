Dolar
7.3335
-0.3207%
Euro
8.7013
0.0022%
Altın
1964.62
1.8148%
Borsa
1100.55
-0.7556%
G. Altın
463.314
1.6304%
Bitcoin
84756.62
1.6293%
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Şanlıurfa'da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Şanlıurfa'da bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü, karşı yola düşerek başka bir otomobilin altında kaldı ve yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 30.08.2020 - 06:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesi arasında, Bekir Kılıç’ın (26) kullandığı motosiklet, Gökhan A.’nın kullandığı 34 KU 9516 plakalı Audi marka otomobille çarpıştı. Otomobil yoldan çıkarak takla atarken motosiklet ise sürücüsüyle birlikte karşı yola fırladı.

    KARŞI YOLDAN GELEN ARACIN ALTINDA KALDI

    Karşı yoldan gelen Ahmet K.’nın kullandığı 63 HH 318 plakalı Renault marka otomobille de çarpışan motosiklet sürücüsü Bekir Kılıç ve her iki otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

    Şanlıurfa da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #1

    MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

    Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Bekir Kılıç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Şanlıurfa da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #2

    Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılması sonrası yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #3

    Şanlıurfa da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #4

    Şanlıurfa da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #5

    Şanlıurfa da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #6

    Şanlıurfa da 2 aracın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti #7

    Görüş Bildir