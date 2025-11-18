Abone ol: Google News

Şanlıurfa'da 2 işçinin can verdiği inşaatın sahibi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 2 işçinin yaşamını yitirdiği çöken inşaatın sahibi gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 18.11.2025 03:35
Şanlıurfa'da 2 işçinin can verdiği inşaatın sahibi gözaltına alındı
  • Şanlıurfa'da tek katlı bir inşaatta çökme sonucu 2 işçi öldü.
  • Çöken inşaatla ilgili soruşturmada inşaat sahibi A.K. gözaltına alındı.
  • Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri törenlerle toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde geçtiğimiz günlerde tek katlı inşaatta meydana gelen çökme sonucu 2 işçi hayatını kaybetmişti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken inşaata ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

İNŞAAT SAHİBİ GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında inşaatın sahibi A.K. gözaltına alındı.

Öte yandan hayatını kaybeden Sedat Kurt ve Yakup Güneş'in cenazeleri düzenlenen törenlerin ardından toprağa verildi.

