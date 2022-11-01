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    Şanlıurfa'da 2 kardeşi öldürenler akrabaları çıktı

    Şanlıurfa'da 2 kardeşin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin ölen kardeşlerin akrabaları oldukları ortaya çıktı.
    • 01.11.2022 - 19:42
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    Şanlıurfa'da 2 kardeşi öldürenler akrabaları çıktı

    Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde İpekyol Mahallesi'nde Cebrail ve Mustafa Avcı isimli kardeşler yürüyerek evlerine giderken, arkalarından gelen kişilerce tabancayla enselerinden vuruldu.

    2 kardeş de kanlar içerisinde yığılırken, saldırganlar ise kaçtı.

    Hastaneye kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

    Ekipler geniş çaplı operasyon başlattı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaşanan olayın ardından kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

    İki kardeşin vurulduğu bölgeden kaçan cinayet şüphelilerinin güzergahını mobese kameralarıyla tespit eden ekipler, Şıh Maksut Mahallesinde bir eve operasyon düzenledi.

    Zanlılar amca ve damat çıktı

    Eve yapılan baskında Avcı kardeşlerin ölümüne neden olan Mehmet Demir (37) ile Mehmet Avcı (46), olayda kullanılan tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, ölen 2 kardeşin amcası ve damadı oldukları kaydedildi.

    DHA'nın aktardığına göre meydana gelen olayın ise iki aile arasında husumetten kaynaklı olduğu öne sürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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