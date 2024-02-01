Şanlıurfa'da 2 katlı ev çöktü: 2 ölü, 8 yaralı Şanlıurfa’nın Bozova ilçe kırsalındaki 2 katlı bir evin çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı.

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İHA

Şanlıurfa'da gece saat 03.50 sıralarında Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal Mahallesi'nde korkunç bir olay meydana geldi.

Osmaniye’de yaşayan Fatma Aruk; eşi Serdar Aruk, çocukları Ahmet, Ayça, Açelya, görümcesi Serap Urak (49) ile kız kardeşi Dilber Bozkurt ve çocukları Arda ile Emre Tuna’yı alıp, mahallede tek başına yaşayan anneleri Cemile Arıkan’ı (56) ziyarete gitti.

Osmaniye'den Şanlıurfa'ya ziyarete gittiler: Uyudukları sırada ev çöktü

Misafirler ile ev sahibi uyuduğu sırada ev çöktü.

Yaşanan olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, ilk müdahalede 9 kişiyi sağ kurtardı.

2 kişi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan yaralılardan ev sahibi Cemile Arıkan hayatını kaybetti.

Altta kalan Serap Urak ise yapılan çalışmanın ardından ölü olarak çıkartıldı.

Evin, 6 Şubat'ta yaşanan depremde orta hasar aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)