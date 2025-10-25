Şanlıurfa’da 2 kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ve sağlık ekipleri silahla vurulmuş 15 yaşındaki Abdulmalik El D. ile 20 yaşındaki Ahmet Elmudzi El M. isimli yabancı uyruklu gençlerin bulunduğu ihbarı üzerine sınır hattına yakın bir bölgeye gitti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri silahla vurulan gençlerin kim ya da kimler tarafından hedef alındığını belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.