Şanlıurfa’da 2 kişi yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu

Şanlıurfa'da silahla vurularak yol kenarına bırakılmış 2 yabancı uyruklu genç, yaralı halde bulundu. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 01:23
  • Şanlıurfa'da iki yabancı uyruklu genç, silahla vurulmuş halde yol kenarında bulundu.
  • Yaralılar hastaneye kaldırılırken, birinin durumu ağır.
  • Jandarma saldırganı bulmak için soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma ve sağlık ekipleri silahla vurulmuş 15 yaşındaki Abdulmalik El D. ile 20 yaşındaki Ahmet Elmudzi El M. isimli yabancı uyruklu gençlerin bulunduğu ihbarı üzerine sınır hattına yakın bir bölgeye gitti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri silahla vurulan gençlerin kim ya da kimler tarafından hedef alındığını belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

