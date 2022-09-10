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    Şanlıurfa’da 2 kız çocuğu gölette boğulmuş olarak bulundu

    Biri Suriye uyruklu iki kız çocuğu, yağmur suyundan oluşan suni gölette boğulmuş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılan sürüyor.
    • 10.09.2022 - 08:43
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    Şanlıurfa’da 2 kız çocuğu gölette boğulmuş olarak bulundu

    Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi Tel Abyad sınır duvarının bulunduğu Hürriyet Mahallesi’nde oturan ve oyun oynamak için evlerinden çıkan Irmak Kaymaz (9) ile Suriye uyruklu Vaad İllen (10), akşam olmasına rağmen eve dönmedi.

    İkisi gölette hareketsiz bulundu

    Bunun üzerine yakınları aramaya başladı.

    Akçakale Belediyesi hoparlöründen kayıp ilanı verilen çocukları bulmak için seferber olan yakınları, çocukları, sınırın sıfır noktasındaki yağmur sularından oluşmuş suni gölette hareketsiz şekilde buldu.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar

    Sudan çıkarılan çocuklar, olay yerinde yapılan suni teneffüsün ardından kaldırıldıkları Akçakale Devlet Hastanesi’nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Şanlıurfa’da 2 kız çocuğu gölette boğulmuş olarak bulundu #1

    Şanlıurfa’da 2 kız çocuğu gölette boğulmuş olarak bulundu #2


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