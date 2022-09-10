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Şanlıurfa’da 2 kız çocuğu gölette boğulmuş olarak bulundu

Şanlıurfa’da 2 kız çocuğu gölette boğulmuş olarak bulundu

Biri Suriye uyruklu iki kız çocuğu, yağmur suyundan oluşan suni gölette boğulmuş olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılan sürüyor.