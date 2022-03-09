Şanlıurfa'da 2 polis, peşine düştükleri zanlı tarafından vuruldu

Haliliye ilçesinde polis memurlarının yakalamaya çalıştığı zanlı kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği 2 polis ağır yaralanarak hasteneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Caddesi üzerindeki polis ekipleri, takip ettikleri bir şahsı OSM kavşağında yakalamak istedi.

Şahıs, kendisini yakalamak isteyen polislere silahla ateş açtı.

İlk ateş sonucu polis memurları Cemal B. ve Abdullah Yasir B. yaralandı.

POLİS MEMURLARI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı polisler, olayın yaşandığı bölgede bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatıldı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ YARALI POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da yaşanan olay sonrası hastaneye giderek yaralı polisler hakkında bilgi aldı.

POLİSLERİN DURUMU KRİTİK

İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı polislerden biri Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı polislerin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.