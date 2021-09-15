- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Şanlıurfa’da 2 silah kaçakçısı gözaltına alındı
Şanlıurfa’da 2 silah kaçakçısı gözaltına alındı
Jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda 2 şahıs gözaltına alınırken, 3 tabanca ve 5 tabanca şarjörüne de el konuldu.
- DHA
- 15.09.2021 - 18:00
- Güncelleme : 15.09.2021 - 18:05
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirlenen kırsal mahalledeki 2 adrese operasyon düzenledi.
GİZLİ BÖLMELERDE MALZEMELER YAKALANDI
Evlerde yapılan aramalarda; gizli bölmelere yerleştirilen 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu ve 105 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.