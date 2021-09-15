Şanlıurfa’da 2 silah kaçakçısı gözaltına alındı

Jandarma ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik operasyonunda 2 şahıs gözaltına alınırken, 3 tabanca ve 5 tabanca şarjörüne de el konuldu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirlenen kırsal mahalledeki 2 adrese operasyon düzenledi.

GİZLİ BÖLMELERDE MALZEMELER YAKALANDI

Evlerde yapılan aramalarda; gizli bölmelere yerleştirilen 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu ve 105 mermi ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.