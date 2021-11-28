Şüphe üzerine durdurulan tırın dorsesinde, narkotik köpeği Lozen ile yapılan aramalar sonucunda 217 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunda şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

Narkotik köpeği Lozen ile yapılan aramalarda, 217 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

alınan Ö.M., Y.Ş., Ö.Ş., A.Ö. ve A.Ş.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Şanlıurfa'da, 217 kilogram eroin ele geçirildi VİDEO



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ele geçirilen uyuşturucunun tahmini piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.