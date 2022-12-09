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    Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi

    Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi

    Zabıta ekipleri, sebze meyve halinde yaptıkları denetimlerde 22 ton çürümüş soğan ele geçirdi. Ekiplerin el koyduğu soğanlar imha edilirken, iş yeri sahibine ise cezai işlem uygulandı.
    • 09.12.2022 - 09:22
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 09:45
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    Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hal pazarında denetime çıktı…

    Bir komisyoncuda bulunan kuru soğanların bozuk olduğunu fark eden ekipler, duruma hemen müdahale etti.

    22 ton kuru soğanı piyasaya süreceklerdi

    Piyasaya sürülmek için Niğde’den Şanlıurfa’ya getirilen soğanları kontrol eden ekipler, torbaların içerisindeki soğanların yeşererek bozulduğunu belirledi.

    İş yeri sahibi hakkında idari yaptırım tutanağı düzenleyen ekipler, bozuk 22 ton kuru soğana da el koydu.

    İmha edildi

    Kepçe ile kamyona yüklenen kuru soğanlar, zabıta ekipleri tarafından çöp merkezinde imha edildi.

    Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi ViDEO

    Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi #1

    Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi #2

    Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi #3

    Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi #4

    Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi #5

    Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi #6

    Şanlıurfa’da 22 ton çürümüş soğan ele geçirildi #7


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