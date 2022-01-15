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- Şanlıurfa'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Şanlıurfa'da 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Siverek'te meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
- İHA
- 15.01.2022 - 00:42
Şanlıurfa'da gece saatlerinde, Mevlana Celalettin Rumi Bulvarında meydana gelen kazada, sürücüleri belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Hacı S. (26), Merve S. (22), Hicri D. (47) ve Ramazan K. (25) yaralandı.
Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Polis ekipleri meydana gelen zincirleme kazayla ilgili inceleme başlattı.