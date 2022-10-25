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- Şanlıurfa'da 3 günde iki bin kişi dolandırıldı
Şanlıurfa'da 3 günde iki bin kişi dolandırıldı
- 25.10.2022 - 11:21
- Güncelleme : 25.10.2022 - 11:39
Dolandırıcılar; polis, hakim ve savcı yalanlarıyla tuzak durmaya devam ediyor.
Son olarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçuyla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı.
3 günde 8 milyonluk vurgun
Akçakale ilçesinde 4 şüphelinin, 3 günde 2 bin kişiyi dolandırmak amacıyla aradığı ve 8 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.
Şanlıurfa'da 3 günde iki bin kişiyi dolandıran 4 zanlı tutuklandı ViDEO
4 şüpheli gözaltına alındı
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda A.T., İ.T., M.T. ve A.T.'yi gözaltına aldı.
Öte yandan şahısların adresleri de arandı.
Ele geçirilenler
Çalışmalar kapsamında 3 tablet bilgisayar, adres sorgusu programı bulunan 1 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 13 sim kart, 23 flaş bellek, 2 kurusıkı tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Cezaevine gönderildiler
İHA'nın aktarımına göre; dolandırıcılar, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.