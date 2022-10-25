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    Şanlıurfa'da 3 günde iki bin kişi dolandırıldı

    Kentte 'ALO Polis' yalanıyla 3 günde 8 milyonluk vurgun yapan 4 şüpheli, operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 25.10.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:39
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    Şanlıurfa'da 3 günde iki bin kişi dolandırıldı

    Dolandırıcılar; polis, hakim ve savcı yalanlarıyla tuzak durmaya devam ediyor.

    Son olarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçuyla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı.

    3 günde 8 milyonluk vurgun

    Akçakale ilçesinde 4 şüphelinin, 3 günde 2 bin kişiyi dolandırmak amacıyla aradığı ve 8 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

    Şanlıurfa'da 3 günde iki bin kişiyi dolandıran 4 zanlı tutuklandı ViDEO

    Şanlıurfa da 3 günde iki bin kişi dolandırıldı #1

    4 şüpheli gözaltına alındı

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda  A.T., İ.T., M.T. ve A.T.'yi gözaltına aldı.

    Öte yandan şahısların adresleri de arandı.

    Şanlıurfa da 3 günde iki bin kişi dolandırıldı #2

    Ele geçirilenler

    Çalışmalar kapsamında 3 tablet bilgisayar, adres sorgusu programı bulunan 1 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 13 sim kart, 23 flaş bellek, 2 kurusıkı tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

    4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Cezaevine gönderildiler

    İHA'nın aktarımına göre; dolandırıcılar, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Şanlıurfa da 3 günde iki bin kişi dolandırıldı #3


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