Şanlıurfa'da 3 günde iki bin kişi dolandırıldı

Şanlıurfa'da 3 günde iki bin kişi dolandırıldı

Kentte 'ALO Polis' yalanıyla 3 günde 8 milyonluk vurgun yapan 4 şüpheli, operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Adliyede işlemleri tamamlanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılar; polis, hakim ve savcı yalanlarıyla tuzak durmaya devam ediyor.

Son olarak Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçuyla mücadele çerçevesinde çalışma başlatıldı.

3 günde 8 milyonluk vurgun

Akçakale ilçesinde 4 şüphelinin, 3 günde 2 bin kişiyi dolandırmak amacıyla aradığı ve 8 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edildi.

Şanlıurfa'da 3 günde iki bin kişiyi dolandıran 4 zanlı tutuklandı ViDEO

4 şüpheli gözaltına alındı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonda A.T., İ.T., M.T. ve A.T.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan şahısların adresleri de arandı.

Ele geçirilenler

Çalışmalar kapsamında 3 tablet bilgisayar, adres sorgusu programı bulunan 1 dizüstü bilgisayar, 16 cep telefonu, 13 sim kart, 23 flaş bellek, 2 kurusıkı tabanca ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Cezaevine gönderildiler

İHA'nın aktarımına göre; dolandırıcılar, "İletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.