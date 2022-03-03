Şanlıurfa’da 3 kardeşi öldüren firari 5 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa'da arazi sulaması yüzünden çıkan kavgada 3 kardeşi öldüren firari hükümlü Müslüm Toraman, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

13 Temmuz 2018 tarihinde Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Höyükyanı ve Gölcük Mahallesinde meydana gelen olayda, Boğaakça ile Toraman aileleri arasında arazi sulaması nedeniyle tarlada kavga çıktı.

3 KARDEŞİ ÖLDÜRDÜ

Silahların da kullanıldığı kavgada Murat, Ahmet ve Salih Boğaakça kardeşler hayatını kaybederken, Zeki, Adil ve İmam Boğaakça kardeşler ise yaralandı. Olayın ardından Aydın Toraman ve Metin Toraman ile suça sürüklenen çocuk M.T. tutuklanarak, haklarında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla dava açıldı.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Dava devam ederken 3 kardeşin mahallede korucu olarak görev yapan Müslüm Toraman tarafından işlendiği belirlendi. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Müslüm Toraman ise olayın ardından kayıplara karıştı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Müslüm Toraman'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları fiziki ve teknik takip neticesinde Toroman'ın Yenice Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarında saklandığını belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyon Müslüm Toraman’ın saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Müslüm Toraman çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





