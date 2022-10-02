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    Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

    Karaköprü ilçesinde husumetlilerin karşılaşması sonucu başlayan tartışma uzun namlulu saldırıya döndü. 3 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.
    • 02.10.2022 - 13:43
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    Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

    Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde nabızlar yükseldi.

    Narlıkuyu Mahallesi 11 Nisan Parkı'nda yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı.

    3 kişi yaralandı

    Uzun namlulu silahın kullandığı kavgada Mustafa Y. (23), Nimet Y. (43) ve Halil F. (33) yaralandı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

    2 kişi gözaltında

    İHA'nın haberine göre, polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

    Şanlıurfa da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada #1

    Şanlıurfa da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada #2


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