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- Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Karaköprü ilçesinde husumetlilerin karşılaşması sonucu başlayan tartışma uzun namlulu saldırıya döndü. 3 kişinin yaralandığı kavga kameraya yansıdı.
- 02.10.2022 - 13:43
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde nabızlar yükseldi.
Narlıkuyu Mahallesi 11 Nisan Parkı'nda yaşanan olayda, aralarında husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaşarak tartışmaya başladı.
3 kişi yaralandı
Uzun namlulu silahın kullandığı kavgada Mustafa Y. (23), Nimet Y. (43) ve Halil F. (33) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
2 kişi gözaltında
İHA'nın haberine göre, polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı.