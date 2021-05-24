Euro
10.2406
-0.18%
Dolar
8.3957
-0.23%
Altın
507.66
-0.28%
Borsa
1.447
-0.35%
Bitcoin
312.161
5.19%
EXEN Coin
39.00
-3.22%
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Şanlıurfa'da 3 kişiyi öldüren 4 firari yakalandı

    Siverek ilçesinde önceki gün çıkan 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın firari 4 zanlısı operasyonla yakalanırken, zanlıların sorguya alındığı belirtildi.
    • AA
    • 24.05.2021 - 11:01
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da 3 kişiyi öldüren 4 firari yakalandı

    Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Siverek ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavganın firari şüphelileri A.D, M.D, B.D. ve H.D'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.

    KALAŞNİKOF TÜFEKLE YAKALANDILAR

    Şüphelilerin Suriye'ye kaçacaklarına ilişkin istihbarat alan ekipler, yürüttükleri takip sonucu 4 kişiyi Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda bir aracın içerisinde yanlarındaki kalaşnikof tüfekle yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorguya alındı.

    ARALARINDA HUSUMET VARDI

    Husumetli aileler arasında 22 Mayıs Cumartesi günü arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıkmış, silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

    Ölenlerin Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin olduğu öğrenilmişti.

    Kavga sırasında mermi isabet etmesiyle yaralanan köpek ise jandarma tarafından veterinere götürülüp, tedavisi sağlanmıştı.

    Şanlıurfa da 3 kişiyi öldüren 4 firari yakalandı #1

    Şanlıurfa da 3 kişiyi öldüren 4 firari yakalandı #2

    Şanlıurfa da 3 kişiyi öldüren 4 firari yakalandı #3

    Şanlıurfa da 3 kişiyi öldüren 4 firari yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir