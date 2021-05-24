Şanlıurfa'da 3 kişiyi öldüren 4 firari yakalandı

Siverek ilçesinde önceki gün çıkan 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın firari 4 zanlısı operasyonla yakalanırken, zanlıların sorguya alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Siverek ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavganın firari şüphelileri A.D, M.D, B.D. ve H.D'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.

KALAŞNİKOF TÜFEKLE YAKALANDILAR

Şüphelilerin Suriye'ye kaçacaklarına ilişkin istihbarat alan ekipler, yürüttükleri takip sonucu 4 kişiyi Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunda bir aracın içerisinde yanlarındaki kalaşnikof tüfekle yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorguya alındı.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Husumetli aileler arasında 22 Mayıs Cumartesi günü arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıkmış, silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Ölenlerin Ferman ve Mahmut Bozkoyun ile Ramazan Derin olduğu öğrenilmişti.

Kavga sırasında mermi isabet etmesiyle yaralanan köpek ise jandarma tarafından veterinere götürülüp, tedavisi sağlanmıştı.