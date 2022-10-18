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- Şanlıurfa’da 350 polis ile torbacı operasyonu: 48 gözaltı
Şanlıurfa’da 350 polis ile torbacı operasyonu: 48 gözaltı
Torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 350 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.
- 18.10.2022 - 08:41
- Güncelleme : 18.10.2022 - 09:36
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik kent merkezi ve ilçelerde 350 personelin katılımıyla 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, 48 şüpheliyi gözaltına alındı.
Uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.
DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şanlıurfa’da 350 polis ile torbacı operasyonu: 48 gözaltı VİDEO