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    Şanlıurfa'da 36 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı

    Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 36 kaçak göçmen yakalandı, 7 organizatör gözaltına alındı.
    • 09.06.2022 - 18:41
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 18:53
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    Şanlıurfa'da 36 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı

    Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, kaçak göçmenlerin Irak, İran ve Suriye’den ülkeye girişini ve batı illerinden Yunanistan’a sevklerini sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bu kapsamda, belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye uyruklu 36 göçmeni yakalayıp, 7 organizatörü ise gözaltına aldı.

    İl Göç İdaresi'ne teslim edildiler

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan organizatörler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

    36 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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