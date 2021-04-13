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    Şanlıurfa'da 4 kişinin bulunduğu motosiklet kaza yaptı

    Kamyonla çarpışan motosiklette bulunan 2'si çocuk 4 kişi savrularak yaralanırken, kazanın ardından alev alan motosiklet kül oldu.
    • AA
    • 13.04.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 16:27
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    Şanlıurfa'da 4 kişinin bulunduğu motosiklet kaza yaptı

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda, Ersin K. (38) yönetimindeki 21 ABR 515 plakalı kamyon, Ramazan Eroğlu (31) idaresindeki 21 ABE 906 plakalı motosikletle çarpıştı.

    MOTOSİKLETTEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada motosiklet sürücüsü Eroğlu, eşi Zehra Betül (25), çocukları Muhammet Eren (6) ile Samet Eroğlu (6) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri ise kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.

    Şanlıurfa'da 4 kişinin bulunduğu motosiklet kaza yaptı VİDEO

    Şanlıurfa da 4 kişinin bulunduğu motosiklet kaza yaptı #1

    Şanlıurfa da 4 kişinin bulunduğu motosiklet kaza yaptı #2

    Şanlıurfa da 4 kişinin bulunduğu motosiklet kaza yaptı #3

    Şanlıurfa da 4 kişinin bulunduğu motosiklet kaza yaptı #4

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