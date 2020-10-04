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    Şanlıurfa'da 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Akçakale Gümrük Muhafaza Ekipleri, gümrükten geçmeye çalışan araca yaptığı aramada 5 bin 350 paket kaçak sigara yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    • İHA
    • 04.10.2020 - 13:30
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    Şanlıurfa'da 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

    Sınır ekipleri, kaçakçılığın önüne geçmek üzere yaptığı denetimleri sıkı tutuyor.

    Şanlıurfa'da bulunan Akçakale Gümrük Muhafaza ekipleri, denetim kapsamında gümrükten geçmeye çalışan bir aracı durdurdu.

    KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

    Türkiye’ye geçmeye çalışan araçta yapılan aramada 5 bin 350 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

    YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

    Sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Şanlıurfa da 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi #1

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