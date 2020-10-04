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Şanlıurfa'da 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da 5 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi

Akçakale Gümrük Muhafaza Ekipleri, gümrükten geçmeye çalışan araca yaptığı aramada 5 bin 350 paket kaçak sigara yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.