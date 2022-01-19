Şanlıurfa'da 5 çocuk annesi, evinde ölü bulundu

Eşi vefat ettiği için 5 çocuğuyla yalnız yaşayan 30 yaşındaki Nesibe Alas, evinde ensesinden tabancayla vurularak öldürüldü.

Şanlıurfa'nın Süleyman Şah mahallesinde eşi vefat ettiği için 5 çocuğuyla birlikte yaşayan Nesibe Alas'ın evde yalnız olduğu sırada daireden silah sesleri duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Nesibe Alas'ın hayatını kaybettiği belirledi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ensesinden vurularak yaşamını yitirdiği belirlenen Alas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

























