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    Şanlıurfa'da 5 çocuk annesi, evinde ölü bulundu

    Eşi vefat ettiği için 5 çocuğuyla yalnız yaşayan 30 yaşındaki Nesibe Alas, evinde ensesinden tabancayla vurularak öldürüldü.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 23:55
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    Şanlıurfa'da 5 çocuk annesi, evinde ölü bulundu

    Şanlıurfa'nın Süleyman Şah mahallesinde eşi vefat ettiği için 5 çocuğuyla birlikte yaşayan Nesibe Alas'ın evde yalnız olduğu sırada daireden silah sesleri duyuldu.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    OLAY YERİNDE ÖLDÜ

    İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri önlem alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Nesibe Alas'ın hayatını kaybettiği belirledi.

    POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ensesinden vurularak yaşamını yitirdiği belirlenen Alas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Şanlıurfa da 5 çocuk annesi, evinde ölü bulundu #1

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    Şanlıurfa da 5 çocuk annesi, evinde ölü bulundu #5

    Şanlıurfa da 5 çocuk annesi, evinde ölü bulundu #6

    Şanlıurfa da 5 çocuk annesi, evinde ölü bulundu #7


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