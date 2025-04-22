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DHA

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Akabe Mahallesi'nde sokağa park edilen 9 araçta yangın çıktı.

Alevleri fark eden mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü.

KUNDAKÇIYI YAKALADILAR

Araçların, yanıcı madde ile kasıtlı olarak yakıldığı anlaşıldı.

Araçları ateşe verdiği iddia edilen Emin B. ise mahalleli tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

MAHALLEDE TEDİRGİNLİK HAKİM

Akabe Mahallesi Muhtarı Ahmet Karademir, gece yaşanan olayın mahallede büyük tedirginliğe yol açtığını söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kundaklanan araçlardan birinin sahibi olan Melikşah Kılıç da yangında kendi minibüsünün de bulunduğu 9 aracın büyük hasar gördüğünü söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.