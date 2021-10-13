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- Şanlıurfa'da aile hekimiyle tartışanlar, binaya saldırdı
Şanlıurfa'da aile hekimiyle tartışanlar, binaya saldırdı
- DHA
- 13.10.2021 - 16:29
- Güncelleme : 13.10.2021 - 16:40
Önceki gün Şanlıurfa'daki Eyyübiye Mahallesi'ndeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi’nde İsmail A. ve Abdulkadir A., gittikleri merkezde Aile Hekimi Mehmet Emin A.’dan bir yakınlarının kullandığı ilacı, reçete etmesini istedi.
Ancak Mehmet Emin K., hastayı muayene etmeden ilaçları yazamayacağını söyledi.
Çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. İsmail A. ile Abdulkadir A. dışarı çıkarılarak güvenlik gerekçesiyle merkezin kapısı kilitlendi.
KUZENLER GÖZALTINA ALINDI
İçeriye giremeyen kuzenler kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı. Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kuzenler İsmail ve Abdulkadir A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Şanlıurfa'da aile hekimiyle tartışanlar, binaya saldırdı VİDEO
HASTALAR İÇERİ GİREMEDİ
Yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansırken, muayene olmak için merkeze gelen hastalar güvenlik gerekçesiyle içeriye giremedi.