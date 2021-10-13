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    Şanlıurfa'da aile hekimiyle tartışanlar, binaya saldırdı

    Muayenesiz ilaç yazılmaması üzerine olay çıkaran hasta yakınları, aile hekimliği binasının kapı ve pencerelerini tekmeledi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 16:40
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    Şanlıurfa'da aile hekimiyle tartışanlar, binaya saldırdı

    Önceki gün Şanlıurfa'daki Eyyübiye Mahallesi'ndeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi’nde İsmail A. ve Abdulkadir A., gittikleri merkezde Aile Hekimi Mehmet Emin A.’dan bir yakınlarının kullandığı ilacı, reçete etmesini istedi.

    Ancak Mehmet Emin K., hastayı muayene etmeden ilaçları yazamayacağını söyledi.

    Çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. İsmail A. ile Abdulkadir A. dışarı çıkarılarak güvenlik gerekçesiyle merkezin kapısı kilitlendi.

    KUZENLER GÖZALTINA ALINDI

    İçeriye giremeyen kuzenler kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı. Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kuzenler İsmail ve Abdulkadir A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

    Şanlıurfa'da aile hekimiyle tartışanlar, binaya saldırdı VİDEO

    HASTALAR İÇERİ GİREMEDİ

    Yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansırken, muayene olmak için merkeze gelen hastalar güvenlik gerekçesiyle içeriye giremedi.

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    Şanlıurfa da aile hekimiyle tartışanlar, binaya saldırdı #8

    Şanlıurfa da aile hekimiyle tartışanlar, binaya saldırdı #9

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