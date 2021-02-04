Şanlıurfa'da ailelerin kız kaçırma kavgasında şehir savaş alanına döndü

Kız kaçırma kavgasında gözaltınan alınan şüphelilerin üzerinde ise 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçirildi.

Şanlıurfa'da birbiriyle akraba olan Gezen ve Gezmiş Ailesi fertleri arasında, 2 yıl önce Mehmet Gezmiş'in Emine Gezen'i kaçırması nedeniyle husumet başladı.

Aradan geçen süre içerisinde zaman zaman kavga eden aile fertleri, 2 Şubat günü kentin simgesi olan Balıklıgöl'de karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Onlarca kişinin birbiriyle kavga ettiği olayda 2 kişi yaralandı, taraflara ait bazı araçlar hasar gördü.

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan olayın ardından ayrılan Gezen ve Gezmiş Ailesi fertleri, aynı gün akşam saatlerinde bu kez Fuzuli Caddesi’nde karşı karşıya geldi.

Yeniden kavgaya tutuşan taraflar, polisin müdahalesinin ardından ayrıldı.

ARAÇLARINI ALMAK İSTERKEN YENİDEN KAVGA ETTİLER

Polisin müdahalesiyle sonlanan kavganın ardından iki ailenin fertleri, dün de bir gün önce yaptıkları kavgada hasar gören ve çekici ile yediemin otoparkına çekilen araçlarını almak için Paşabağı Mahallesi'ne gitti.

Güvenlik Şube Müdürlüğü yakınlarındaki otoparkta karşılaşan taraflar yeniden kavga etmeye başladı. Onlarca kişi birbirlerine tüfek, sopa ve taşlarla saldırmaya başladı.

40 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şubeden çıkan polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 40 kişi gözaltına alındı, yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi edildi.

ÜZERLERİNDEN TÜFEK SOPA VE LEVYE ÇIKTI

2 gün içerisinde 3 kez birbiriyle kavga eden husumetli aile fertlerinden gözaltına alınan 40 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda ise polislerce; 2 pompalı tüfek, 8 demir levye, 53 sopa bulundu.

Emniyette sorgulanan şüphelilerden 32'si, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Sorgusu süren 8 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.





