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- Şanlıurfa'da akıma kapılan elektrikçi, hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da akıma kapılan elektrikçi, hayatını kaybetti
Arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akımına kapılan 57 yaşındaki Ömer Basmacı vefat etti.
- DHA
- 22.06.2021 - 17:39
- Güncelleme : 22.06.2021 - 17:44
Şanlıurfa Viranşehir’e bağlı Yaban Mahallesi'nde elektrikçilik yapan 57 yaşındaki Ömer Basmacı, arızayı gidermek için çıktığı direkte akıma kapıldı.
Akımın etkisiyle dengesini kaybeden Basmacı'nın düştüğünü gören mahalleli, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Basmacı, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
DEFİN İÇİN YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ
Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Basmacı'nın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.