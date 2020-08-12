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    Şanlıurfa'da akraba aileler arasında kavga

    Akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, tarafların birbirlerine sandalyeler ile saldırması sonucu 5 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 12.08.2020 - 16:14
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    Şanlıurfa'da akraba aileler arasında kavga

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kemaliye Caddesi'ndeki kahvehanede, aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunduğu öne sürülen akraba Gülalan ve Özyıkılmaz aileleri arasında tartışma çıktı.

    SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU: 5 YARALI

    Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki aile fertleri, oturdukları tahta sandalyeleri birbirine atmaya başladı.

    İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada hafif yaralanan 5 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.

    6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.

    Şanlıurfa da akraba aileler arasında kavga #1

    Şanlıurfa da akraba aileler arasında kavga #2

    Şanlıurfa da akraba aileler arasında kavga #3

    Şanlıurfa da akraba aileler arasında kavga #4

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