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Şanlıurfa'da akraba aileler arasında kavga
Akraba iki aile arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, tarafların birbirlerine sandalyeler ile saldırması sonucu 5 kişi yaralandı.
- DHA
- 12.08.2020 - 16:14
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Kemaliye Caddesi'ndeki kahvehanede, aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunduğu öne sürülen akraba Gülalan ve Özyıkılmaz aileleri arasında tartışma çıktı.
SANDALYELER HAVADA UÇUŞTU: 5 YARALI
Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki aile fertleri, oturdukları tahta sandalyeleri birbirine atmaya başladı.
İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada hafif yaralanan 5 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.
6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığını belirlediği 6 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.