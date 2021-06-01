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    Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga

    Akrabalar arasında çıkan silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 16:59
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 17:05
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    Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga

    Şanlıurfa'nın Akçakle ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

    Taraflar birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş açtı.

    Kurşun ve saçmaların isabet ettiği 16 yaşındaki Emir, 18 yaşındaki Mustafa, 40 yaşındaki Ömer Faruk ve 49 yaşındaki Ömer Köseoğlu yaralandı.

    Şanlıurfa da akrabalar arasında silahlı kavga #1

    1 KİŞİ KURTARILAMADI

    Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Ambulanslarla Şanlıurfa ve Akçakale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Köseoğlu, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Mahallede yeni bir olay yaşanmaması için önlem alan jandarma, soruşturma başlattı.

    Şanlıurfa da akrabalar arasında silahlı kavga #2

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