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    Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

    Aralarında kız isteme nedeni ile husumet bulunan akraba 2 aile arasında çıkan kavgada, silahlar ateşlendi. 2 kişi, ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 24.05.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 17:24
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    Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı

    Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde, kız isteme nedeniyle husumetli olan akraba 2 aile arasında çıkan tartışma çıktı.

    Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    Çıkan arbede sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfek ve tabancadan çıkan mermiler, Remziye Yılmaz (26) ile Cebrail Ortakaya'ya (14) isabet etti.

    Ağır yaralanan şahıslar, kanlar içinde yere yığıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı VİDEO

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Kavgaya karıştığı belirlenen 1 kişi gözaltına alınırken, jandarma ekipleri diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı #1

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