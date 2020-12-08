Euro
9.4907
0.33%
Dolar
7.8242
0.19%
Altın
468.72
0.13%
Borsa
1.341
0.85%
Bitcoin
147.200
-2.35%
EXEN Coin
11.00
-1.07%
12ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 12 C

    Şanlıurfa'da akrabaların arazi kavgası can aldı

    Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Fevzi Doğan, hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 15:16
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 15:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Şanlıurfa'da akrabaların arazi kavgası can aldı

    Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Özgören Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Doğan Ailesi'nin fertleri arasında kavga çıktı.

    Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet, Fevzi, İbrahim, Mahmut, Halil ve İsmail Doğan yaralandı.

    6 KİŞİ YARALANDI

    Jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

    1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Bozova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Doğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Doğan’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

    Şanlıurfa da akrabaların arazi kavgası can aldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir