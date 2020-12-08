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- Şanlıurfa'da akrabaların arazi kavgası can aldı
Şanlıurfa'da akrabaların arazi kavgası can aldı
Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Fevzi Doğan, hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 08.12.2020 - 15:16
- Güncelleme : 08.12.2020 - 15:55
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Özgören Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan Doğan Ailesi'nin fertleri arasında kavga çıktı.
Silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada Mehmet, Fevzi, İbrahim, Mahmut, Halil ve İsmail Doğan yaralandı.
6 KİŞİ YARALANDI
Jandarmanın müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozova ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.
1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Bozova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Fevzi Doğan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Doğan’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.