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- Şanlıurfa'da akrabaların köpek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 7 yaralı
Şanlıurfa'da akrabaların köpek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 7 yaralı
- DHA
- 20.03.2022 - 21:50
Şanlıurfa'da komşu ve aynı zamanda akraba olan Kandemir ailesi mensupları arasında köpek havlaması nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede diğer aile fertleri yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
9 KİŞİ YARALANDI
Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
2 KİŞİ KURTARILAMADI
Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Kandemir ile Mehmet Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralı 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.