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    Şanlıurfa'da akrabaların köpek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 7 yaralı

    Akraba iki aile arasında 'köpek' nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hasan Kandemir (15) ile Mehmet Kandemir (50) yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 21:50
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    Şanlıurfa'da akrabaların köpek kavgasında kan aktı: 2 ölü, 7 yaralı

    Şanlıurfa'da komşu ve aynı zamanda akraba olan Kandemir ailesi mensupları arasında köpek havlaması nedeniyle tartışma çıktı.

    Kısa sürede diğer aile fertleri yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    9 KİŞİ YARALANDI

    Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

    2 KİŞİ KURTARILAMADI

    Yaralılardan durumu ağır olan Hasan Kandemir ile Mehmet Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Yaralı 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

    Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.

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