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    Şanlıurfa'da akrabası olan market işletmecisini vuran kişi yakalandı

    58 yaşındaki market işletmecisi Haşim Mustafa Türk’ü iş yerinde tabancayla öldüren akrabası Mustafa Topkan, Adana’da bulundu.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 13:41
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 14:03
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    Şanlıurfa'da akrabası olan market işletmecisini vuran kişi yakalandı

    Pazartesi günü Şanlıurfa'daki Urfa Caddesi üzerinde market işleten 58 yaşındaki Haşim Mustafa Türk, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurularak hayatını kaybetti.

    Cinayetin şüphelisi ise olay yerinden kaçtı.

    Çalışma başlatan polis ekipleri, Türk’ü akrabası olan Mustafa Topkan’ın öldürdüğünü belirledi.

    YOL KONTROLÜNDE YAKALANDI

    Adresinde bulunamayan ve Adana'ya gittiği tespit edilen şüpheli, yol kontrolünde yakalanarak gözaltına alındı.

    TARTIŞMA NEDENİYLE VURDUĞUNU SÖYLEDİ

    Mustafa Topkan'ın sorgulamasında, akrabası olan Haşim Mustafa Türk’ü iş yerinde hakaret nedeniyle çıkan tartışma sırasında vurduğunu söylediği öğrenildi.

    Şanlıurfa da akrabası olan market işletmecisini vuran kişi yakalandı #1

    Şanlıurfa da akrabası olan market işletmecisini vuran kişi yakalandı #2

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